Программа для загрузки данных из xml в таблицу на гугл докс

Нужно сделать приложение с некоторым уровнем безопасности и скорости. Предложите архитектуру а так же цену за нее . Сроки не горят. ТЗ: web + android [url=https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing[/url] Показывать каждые 2 дня продвижение. Расчет – Вестерн Юнион, PayPal
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Что имеем:
- заархивированные файлы xml c кадастровыми данным по объектам
- файлы складываются в папку по мере их поступления
- таблица с объектами на гугл диске такого вида docs.google.com/spreadshe...
Требуется написать программу, которая будет:
- собирать данные из архивов xml файлов,
- находит в таблице нужную строку по кадастровому номеру
- дописывать в таблицу информацию из файла
- проставлять дату загрузки данных
- при загрузке новых файлов в папку, перебирать их и добавлять в таблицу
В программе также необходима возможность указывать путь к папке откуда блать файлы и указывать путь к файлу на гугл докс.
Программа не должна затирать никакую информацию в файле.
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