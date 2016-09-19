Программа для загрузки данных из xml в таблицу на гугл докс

Что имеем:

- заархивированные файлы xml c кадастровыми данным по объектам

- файлы складываются в папку по мере их поступления

- таблица с объектами на гугл диске такого вида docs.google.com/spreadshe...

Требуется написать программу, которая будет:

- собирать данные из архивов xml файлов,

- находит в таблице нужную строку по кадастровому номеру

- дописывать в таблицу информацию из файла

- проставлять дату загрузки данных

- при загрузке новых файлов в папку, перебирать их и добавлять в таблицу

В программе также необходима возможность указывать путь к папке откуда блать файлы и указывать путь к файлу на гугл докс.

Программа не должна затирать никакую информацию в файле.