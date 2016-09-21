Обмен криптовалют через бота телеграмм. (Senior back-end developer)

$2000
Прикладное ПОЗакрыт9 заявок748 просмотров
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Проект:

Разработка бота для телеграмм, который будет иметь кошелек криптовалют и необходимый функционал для обмена между клиентами.

Кого мы ищем:

Senior C#,C++, java back-end  developer 

С опытом работы в криптовалютах.

Опционально разработка ботов телеграмм.

Вот пример подобного бота @BTC_CHANGE_BOT

С возможным устройством в штат компании.

7 лет назад
Raj
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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