Необходимо написать простой плагин для программы ЛидерТаск (LeaderTask) АПИ открытые, техническая документация их есть. Плагин должен брать задачи и присваивать им нужные свойства в зависимости от принципа GTD. Подробное тз пришлю на почту.
Обмен криптовалют через бота телеграмм. (Senior back-end developer)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект:
Разработка бота для телеграмм, который будет иметь кошелек криптовалют и необходимый функционал для обмена между клиентами.
Кого мы ищем:
Senior C#,C++, java back-end developer
С опытом работы в криптовалютах.
Опционально разработка ботов телеграмм.
Вот пример подобного бота @BTC_CHANGE_BOT
С возможным устройством в штат компании.
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