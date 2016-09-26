Внедрение и разработка портала на SharePoint

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка170 просмотров
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необходимо развернуть корпоративный портал на платформе SharePoint, настроить необходимый функционал, рабочие процессы

7 лет назад
pankindmitry
Дмитрий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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