Программа для автоподнятия объявлений.

Куплю программу для автоподнятия объявлений.

Поднятие объявления - операция, при которой дата объявления меняется на текущую, счетчик просмотров сбрасывается, и соответственно объявление поднимается в списке объявлений наверх как вновь поданное. Как правило, наиболее активно объявление просматривают только в первые часы, поэтому периодический подъем объявления в целом привлекает к нему больше внимания.

Примечание:

Программа автоподнятия, не должна запрещать поднимать нужные объявления вручную обычным способом.

Жду предложений!