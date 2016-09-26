Работа с ПО для интерактивных дисплеев

Работа с готовым софтом (различных разработчиков) для создания интерактивных приложений для дисплеев применяемых в ТЦ, магазинов, кафе-ресторанов и т.д.. Основная цель это рекламно-информационные приложения. В ПО используется уже готовые решения для создания автономных окон для имиджей, видео, текста, есть анимация и эффекты для всех элементов. Каждое приложение разрабатывается под проект, но возможны копирования – т.к. шаблоны (без контента) могут иметь существенные повторы. ПО от разных разработчиков и каждое имеет свои плюсы и минусы, и при работе с данным ПО нужно знать особенности каждого, но принципы общие. Иногда, к ПО нужно будет дорабатывать доп модули (флеш). Мы подбираем на данный момент фрилансера с частичной загрузкой и в основном для обучения работы с софтом и тренинга на промо-проектах (оплачиваемых), но с перспективой 100% загрузки. Важно, чтобы человек был в относительной территориальной близости от менеджера. Это северо-запад Москвы, район Речной вокзал, Химки, Тушино и т.д., чтобы можно было проводить встречи для обсуждения. Готовы дать для анализа доступ на один из софтов для ознакомления.

С уважением,

Александр