Распознавание количества точек на кубике (кости) JAVA

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Написать программу распознавания стороны кубика , два кубика на поле распознавание сторон через веб камеру ! То есть какое количество точек на Каждом кубике. Кубика два или три

программа на выходе должна давать 2 или 3  числа в зависимости от количества кубиков

https://www.youtube.com/watch?v=IFFpmOvcxSM

https://www.youtube.com/watch?v=L9lE-GDjXuY

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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