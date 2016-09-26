Распознавание количества точек на кубике (кости) JAVA

Написать программу распознавания стороны кубика , два кубика на поле распознавание сторон через веб камеру ! То есть какое количество точек на Каждом кубике. Кубика два или три

программа на выходе должна давать 2 или 3 числа в зависимости от количества кубиков

https://www.youtube.com/watch?v=IFFpmOvcxSM

https://www.youtube.com/watch?v=L9lE-GDjXuY