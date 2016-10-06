Разарботка чат-ботов для мессенджера и телеграм

Я основатель интернет маркетингового агентства Bicycle.Digital.

Ищу разработчика (одного или команду), который/ая имеет какой-то опыт, знания в этой сфере и сможет помочь сформировать адекватное предложение с ценами и приступить к работе.

Желательно иметь уже какой-то кейс, пример чат-бота (желательно не только в телеграме)!

Заранее благодарю!