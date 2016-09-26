Разработка ПО для POS терминала PC1000 (M100)

[b]Проект:[/b] Разработка бота для телеграмм, который будет иметь кошелек криптовалют и необходимый функционал для обмена между клиентами. [b]Кого мы ищем:[/b] Senior C#,C++, java back-end developer С опытом работы в криптовалютах. Опционально разработка ботов телеграмм. Вот пример подобного бота @BTC_CHANGE_BOT С возможным устройством ...