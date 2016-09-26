C++ или Python ПО для Linux

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Под raspbian (debian) написать софт.

Задача:

на мини компьютере raspberry pi переключать с помощью кнопочек между 4я IP видеокамерами.

Используется omxplayer, который работает c камерами через rtsp. Установлен. Работает.

Строчка работы с программой вывода потока с камеры предоставлю.

Программа должна используя GPIO (это выход под управляемые кнопки на raspberry, погуглите, много примеров, дам даже конкретные URL на туториал по программированию) и подключенные к ним кнопки выполнять сценарии по закрытию предыдущего потока и открытию нового. При этом рабочий стол мелькать не должен.

В этом состоит основная задача.

 

А так же скрипт загрузки к ней (просто добавить в init.d), что бы при включении raspberry сразу загружалась прога без входа в десктоп.

PythonLinux
7 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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