Сравнить изображения и получить координаты отличий между ними

Есть пары изображений с названиями типа name0001_1 и name0001_2, name0002_1 и name0002_2 и т.д.

В каждой паре изображений по 10 отличий. Количество пар изображений динамическое.

Нужно получить текстовый документ с координатами отличия и радиусом (отличие должно быть вписаным в круг, круг прорисовывать нигде не нужно). Пример текстового документа пришлю исполнителю. Язык не важен.