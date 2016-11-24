Сравнить изображения и получить координаты отличий между ними

Прикладное ПОЗавершен6 заявок192 просмотра
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Есть пары изображений с названиями типа name0001_1 и name0001_2, name0002_1 и name0002_2 и т.д.

В каждой паре изображений по 10 отличий. Количество пар изображений динамическое.

Нужно получить текстовый документ с координатами отличия и радиусом (отличие должно быть вписаным в круг, круг прорисовывать нигде не нужно). Пример текстового документа пришлю исполнителю.  Язык не важен.

7 лет назад
olchik-white
Ольга 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
quager
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
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