Мониторинг пользователей на зарубежном сайте (C#, .Net 4.0)

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10.000 rub (5000 rub-задача 1, 5000 rub-задача 2)

Требования : реализация на языке C#, с использованием .Net 4.0, легко читаемый код, доступность в Skype для голосового общения - обязательно

Требуется релизация двух алгоритмов, позволяющих выполнять:

1). Мониторинг  пользователей в режиме реального времени, находящихся в данный момент на сайте https://www.draftkings.com.  (Сайт  недоступен из России, можно получить доступ с помощью VPN или любого облачного сервиса, например, Amazon).

Основная цель - многократное обращение к сайту с целью получения информации об активных в данный момент пользователях в режиме реального времени.

2). Реализация процесса автоматической регистрации в турнир с заданным пользователем. Программное обеспечение должно эмулировать поведение человека (эмуляция клавиатурного ввода и нажатия кнопок мыши).

7 лет назад
Ben_Reverett
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
winnie-the-p00h
Алексей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
7 дней
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