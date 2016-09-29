Мониторинг пользователей на зарубежном сайте (C#, .Net 4.0)

10.000 rub (5000 rub-задача 1, 5000 rub-задача 2)

Требования : реализация на языке C#, с использованием .Net 4.0, легко читаемый код, доступность в Skype для голосового общения - обязательно

Требуется релизация двух алгоритмов, позволяющих выполнять:

1). Мониторинг пользователей в режиме реального времени, находящихся в данный момент на сайте https://www.draftkings.com. (Сайт недоступен из России, можно получить доступ с помощью VPN или любого облачного сервиса, например, Amazon).

Основная цель - многократное обращение к сайту с целью получения информации об активных в данный момент пользователях в режиме реального времени.

2). Реализация процесса автоматической регистрации в турнир с заданным пользователем. Программное обеспечение должно эмулировать поведение человека (эмуляция клавиатурного ввода и нажатия кнопок мыши).