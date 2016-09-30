Программа для работы с 3G модемами.

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Программа должна отобразить модем или модемы, которые вставлены в компьютер, его imei и номер сим карты, а так же баланс сим карты.

После выбора модема, мы можем с ним работать, т.е.:

1. Позвонить через модем и принять звонок.

2. Сменить imei.

3. Получить доступ через терминал, т.е. сделать возможность передавать АТ команды модему.

4. Написать смс, или отобразить смс, которые приходят на модем.

5. Отправить USSD запрос через модем.

Планируются использовать модемы фирмы Huawei e171, e173, e1550, e153, e160, e1750.

От Вас необходимо озвучить примерные сроки и цену, исполнитель получит полное ТЗ, после чего будем уточнять цену.

7 лет назад
jorj
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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