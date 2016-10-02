Клонировать приложение apk для андроид с изменением названия

Есть приложение для такси. ,Надо сделать 4 копии приложения, для четырех служб такси. И сделать так чтобы название приложения это было название каждой службы. Чтобы возможно было установить и запустить 4 приложения параллельно с разными названиями. Укажите пожалуйста Ваши цены и сроки