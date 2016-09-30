Чекер/парсер Facebook

Необходимо реализовать чекер/парсер данных для facebook, который проверяет существование пользователя и собирает основные данные о нем.

В API возможность проверки юзера по e-mail закрыта, поэтому нужно использовать библиотеки эмуляторы браузера типа Ghost.py или Selenium.

Требования:

- В качестве входных данных используются e-mailы.

- На выходе необходимо получить csv файл с данными юзеров, разложенными по столбцам.

- Необходима поддержка прокси, смены UA по списку из файла

- Работа под несколькими аккаунтами одновременно

- Многопоточность

Есть в качестве примера реализованная авторизация(на фейсбук) с использованием Ghost.py