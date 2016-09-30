Чекер/парсер Facebook

Необходимо: 1. реализовать имеющийся JSON протокол на C/C++ (есть SDK) с использованием HTTPS, GZip, DES-шифрования, используя многопоточность. 2. Написать GUI, реализованное на другом программном продукте 3. Среда передачи данных - GSM (есть SDK)
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Необходимо реализовать чекер/парсер данных для facebook, который проверяет существование пользователя и собирает основные данные о нем.
В API возможность проверки юзера по e-mail закрыта, поэтому нужно использовать библиотеки эмуляторы браузера типа Ghost.py или Selenium.
Требования:
- В качестве входных данных используются e-mailы.
- На выходе необходимо получить csv файл с данными юзеров, разложенными по столбцам.
- Необходима поддержка прокси, смены UA по списку из файла
- Работа под несколькими аккаунтами одновременно
- Многопоточность
Есть в качестве примера реализованная авторизация(на фейсбук) с использованием Ghost.py
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