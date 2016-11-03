Программа для магазина

Нужна программка в которой смогут работать через интернет (как я понимаю БД будет на хостинге), и 3 типами доступов к ней.

Мы занимаемся поставкой, ремонтом и продажей БУ телефонов.

В приложенном файле есть таблицы и краткое описание взаимодействий пользователей.

Желательно это все писать на C#

Жду ваших заявок!

Укажите пожалуйста время и цену с исходниками.

Для удобства взаимодействия просьба писать с час.поясов не более GMT+5, или же быть готовым поздно ложиться спать и быть свободным в первой половине дня.

Спасибо.