Написать 2 батника (.bat) для переименования папок и файлов

Прикладное ПОЗавершен7 заявок291 просмотр
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Скрипт 1

Дано:

Папка 'foo' содержит папки '1','2','3','4'...'400'

Каждая папка содержит 2-3 файла.

Задача: Пройти по всем папкам и переименовать в них файлы по маске 'имяпапки'_'№файла'.расширение

Пример:

папка '1' содержит 3 файла (море.jpg, лес.jpg, река.png)

Результат:

Папка '1' должна содержать файлы (1_1.jpg, 1_2.jpg, 1_3.png)

Скрипт 2

Дано:

файл 1.txt со строками 

1:Яблоки красные

2:Бананы зеленые

3:Апельсины круглые маленькие

...

400:Помидоры

и

папка 'foo' которая содержит папки '1','2','3'...'400'

Задача: пройти по содержимому папки 'foo' и переименовать дочерние папки согласно файлу 1.txt 

Пример: файл 1.txt и папка 'foo' из описания

Результат:

папка 'foo' содержит папки 'Яблоки','Бананы','Апельсины'...'Помидоры'

7 лет назад
Yur_OK
Юрий 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Point7
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Сергей сделал все что требовалось. Оперативно вносил изменения и доработки. Спасибо за выполненную работу.
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