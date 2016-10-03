Услуги программатора для работы с программами по озвучиванию

Моя задача заключается в следующем: создать видео по присланному образцу и озвучить его тем сценарием, что я перевел. На экране будет демонстрироваться интерфейс программного обеспечения, нужно будет синхронно читать текст и перемещать курсор по экрану на соответствующие позиции.В присланном мне англоязычном письме содержатся инструкции по формированию требуемого видео/аудио файла, а также необходимые шаблоны, которые нужно каким-то образом использовать. Кроме того в архиве содержится мой перевод – это утвержденный заказчиком сценарий, который нужно будет читать. Кроме того, там содержатся рекомендации по технике ведения записи – здесь я все знаю, как делать. Таким образом, мне нужен программист, чтобы подготовить в соответствии с указаниями шаблон видео. Затем я, под Вашим патронатом, начитаю сценарий и синхронно надвигаю курсором, как это показано в образце на английском языке. Готов при необходимости помочь разобраться с переводом самих инструкций.Инструкции заказчика прилагаю. P.S. Озвучивать буду сам.skype