Извлечение расчетных данных из DLL

Здравствуйте.

Есть DLL-файл, содержащий функции для расчета параметров вентиляторов. Функции получают на входе определенный набор значений (параметры воздуха, вентилятора, вентиляционной установки и прочее) и выдают на выходе рассчитываемые значения, на основе которых строится график, отображающий характеристики вентилятора. Существует программа, которая выполняет данную функцию, пример по ссылке (https://ebmpapst.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=10257008) и на скриншоте. Также по ссылке есть минимальная документация на английском языке (Интересует функция GET_FAN_CURVE). Вот тут есть примеры работы с DLL для разных языков (возможно часть примером не рабочая) - https://ebmpapst.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1835095 . Таких файлов несколько, в каждом DLL-файле содержится свой набор вентиляторов, но скорее всего они имеют одинаковый формат.

Нам нужно, чтобы вы разобрались в структуре файла и сделали программу, которая будет получать от нас данные в каком-то универсальном формате, например JSON (или предложите свой), обращаться к DLL-файлу и возвращать набор значений, полученных из этого файла.

Программу нужно реализовать в одном из двух вариантов:

1. В идеальном варианте нужна программа, которая будет работать на сервере либо как модуль PHP (под сервер Apache под Windows, может рассмотреть вариант с Linux), либо как отдельное серверное приложение, открывающее определенный порт на сервере и принимающая по нему запросы. В целом нужно, чтобы браузер или сервер на языке PHP могли бы получать данные из DLL-файла.

2. Если первый вариант сложен в реализации, то подойдет компромисс в виде программы, запускаемой на произвольном компьютере под Windows, которая будет в текстовом виде получать матрицу входящих значений (в формате JSON или другом универсальном формате) и возвращать сразу большой набор расчетных данных для каждого вентилятора из DLL в виде файла.

Надеюсь, что у меня получилось грамотно сформулировать задачу. Пожалуйста, опишите ваш взгляд на решение данной задачи, примерную стоимость, срок.

Сам DLL-файл доступен по ссылке в архиве - http://d.kgri.ru/files/EbmPapstFan.rar . Также в архиве файл в формате БД sqlite, возможно он нужен для работы DLL.