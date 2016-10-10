Извлечение расчетных данных из DLL

Необходимо: 1. реализовать имеющийся JSON протокол на C/C++ (есть SDK) с использованием HTTPS, GZip, DES-шифрования, используя многопоточность. 2. Написать GUI, реализованное на другом программном продукте 3. Среда передачи данных - GSM (есть SDK)
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Здравствуйте.
Есть DLL-файл, содержащий функции для расчета параметров вентиляторов. Функции получают на входе определенный набор значений (параметры воздуха, вентилятора, вентиляционной установки и прочее) и выдают на выходе рассчитываемые значения, на основе которых строится график, отображающий характеристики вентилятора. Существует программа, которая выполняет данную функцию, пример по ссылке (https://ebmpapst.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=10257008) и на скриншоте. Также по ссылке есть минимальная документация на английском языке (Интересует функция GET_FAN_CURVE). Вот тут есть примеры работы с DLL для разных языков (возможно часть примером не рабочая) - https://ebmpapst.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=1835095 . Таких файлов несколько, в каждом DLL-файле содержится свой набор вентиляторов, но скорее всего они имеют одинаковый формат.
Нам нужно, чтобы вы разобрались в структуре файла и сделали программу, которая будет получать от нас данные в каком-то универсальном формате, например JSON (или предложите свой), обращаться к DLL-файлу и возвращать набор значений, полученных из этого файла.
Программу нужно реализовать в одном из двух вариантов:
1. В идеальном варианте нужна программа, которая будет работать на сервере либо как модуль PHP (под сервер Apache под Windows, может рассмотреть вариант с Linux), либо как отдельное серверное приложение, открывающее определенный порт на сервере и принимающая по нему запросы. В целом нужно, чтобы браузер или сервер на языке PHP могли бы получать данные из DLL-файла.
2. Если первый вариант сложен в реализации, то подойдет компромисс в виде программы, запускаемой на произвольном компьютере под Windows, которая будет в текстовом виде получать матрицу входящих значений (в формате JSON или другом универсальном формате) и возвращать сразу большой набор расчетных данных для каждого вентилятора из DLL в виде файла.
Надеюсь, что у меня получилось грамотно сформулировать задачу. Пожалуйста, опишите ваш взгляд на решение данной задачи, примерную стоимость, срок.
Сам DLL-файл доступен по ссылке в архиве - http://d.kgri.ru/files/EbmPapstFan.rar . Также в архиве файл в формате БД sqlite, возможно он нужен для работы DLL.
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