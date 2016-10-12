Программа для выгрузки информации из 2ГИС

$15
Прикладное ПОЗавершен1 заявка189 просмотров
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Нужна сделать программу, типа Parser, которая например выбрав раздел/рубрику выгружала информацию в Excell по колонкам (Имя компании, телефон, e-mail, и т.д.).

7 лет назад
Demsa
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 лет назад
$15
1 день
Сделал всё быстро, пришлось кое-что переделывать потом, без ответа не оставил, всё доделал, что требовалось. Всё хорошо.
Хороший заказчик. Задание четкое, оплата вовремя. Рекомендую.
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