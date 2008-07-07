Отладка сборки OpenSSL

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки224 просмотра

Есть сборка OpenSSL под WIN32 VC++ с альтернативной реализацией функций LIBC несколько тестов

не проходят нормально. Собственно надо это дело помочь исправить. Вопрос срочный.

17 лет назад
ossadchy
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

kids-fox
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$400
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kids-fox
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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