Потрібно розробити наступний плагін: ° We need a web browser plug-in prototype that works on Linux machines. The prototype should include: ° An HTML page which contains the plug-in. The page shall prompt you ...
GUI оболочка программы и инсталятор ее из сети
Есть дизайн программы в psd .
Нужно его оформить в приложение , сделать так чтобы все менюшки в дизайне и кнопочки работали (5 различных окон ), программа ничего особого выполнять не должна , единственное при загрузке в String Grid должен текст специальный выводиться рандомно и под этим String Grid выводиться полоска сушествующих файлов на диске ( типа как у антивирусов бежит ), при нажатии на любую кнопку в приложении должно выводиться одно и тоже окошко. размер приложения до 800 кб . по приложению все.
еще нужно создать загрузчик - инсталятор этого приложения из сети , т.е. появляется маленькое окошечко в котором написано что сейчас установится приложение и кнопка продолжить, после нажатия на кнопку с определенного в конфиге адреса скачивается приложение и инсталятор его запускает.
Цена договорная. Принимаются любые предложения ! Срок одна неделя, в дальнейшем Нужна ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ поддержка данной программы (смена дизайна )
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