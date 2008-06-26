GUI оболочка программы и инсталятор ее из сети

Есть дизайн программы в psd .

Нужно его оформить в приложение , сделать так чтобы все менюшки в дизайне и кнопочки работали (5 различных окон ), программа ничего особого выполнять не должна , единственное при загрузке в String Grid должен текст специальный выводиться рандомно и под этим String Grid выводиться полоска сушествующих файлов на диске ( типа как у антивирусов бежит ), при нажатии на любую кнопку в приложении должно выводиться одно и тоже окошко. размер приложения до 800 кб . по приложению все.

еще нужно создать загрузчик - инсталятор этого приложения из сети , т.е. появляется маленькое окошечко в котором написано что сейчас установится приложение и кнопка продолжить, после нажатия на кнопку с определенного в конфиге адреса скачивается приложение и инсталятор его запускает.

Цена договорная. Принимаются любые предложения ! Срок одна неделя, в дальнейшем Нужна ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ поддержка данной программы (смена дизайна )