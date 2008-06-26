Требуется создать конструктор программ Flylyt,

Требование к программисту

Уметь работать в команде

Знать: Delphi 7 или C++ ,другие языки будут как дополнительными (если знаете)

Работать не меньше чем 1 час 35 минут

Иметь ICQ или QIP

Сразу скажу что я не буду смотреть “ Предложения фрилансеров”

Просто пишите в личную и укажите ваш ICQ или QIP

А вот если вы хотите отзыв то тогда напишите в личную и в “ Предложения фрилансеров” , если все равно то просто в личную

Зарплата договорная