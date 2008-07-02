Надо доработать тулбар для Что сейчас сделано: – Для ие практически все готово, есть считка с XML прокрутка сообщений(То есть сообщения едут по тулбару справа налево) – Для firefox есть ...
Задача на MathLab 6.5
Нужна разработка алгоритма и программная реализация функционирования процесса работы и возможных технологических нарушений линии подачи воды в технологический аппарат в Matlab 6.5
вот еще данные такие есть
% открытия клапана Расход вода
м3/час
100 2.2
85 2.1
70 1.8
55 1.4
40 0.8
25 0.4
10 0.2
0 0
срок 1-2 дня
от вас цена и контакты
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