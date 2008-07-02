Задача на MathLab 6.5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка163 просмотра

Нужна разработка алгоритма и программная реализация функционирования процесса работы и возможных технологических нарушений линии подачи воды в технологический аппарат в Matlab 6.5

вот еще данные такие есть

% открытия клапана Расход вода

м3/час

100 2.2

85 2.1

70 1.8

55 1.4

40 0.8

25 0.4

10 0.2

0 0

срок 1-2 дня

от вас цена и контакты

17 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dmitrij-ermakov
Дмитрий 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнено прекрасно. Второй раз сотрубничаю и очень доволен. Спасибо. РЕКОМЕНДУЮ
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Заявки фрилансеров

dmitrij-ermakov
Дмитрий 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

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