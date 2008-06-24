Выполнение части проекта C#, WinForms

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок532 просмотра

Есть проект по автоматизации складского учета. Нужен человек, который будет работать с уровнем интерфейса этого проекта

Необходимы знания и опыт в следующем

1. .NET 2.0, WinForms

2. Понимание ООП (нужно будет использовать наследование форм)

3. Навыки User Interface design and Usability

4. Visual Studio 2005 Team Suit

5. Опыт работы с системами контроля версий (используется TFS)

6. Наличие нормального интернета (для dial-up тяжеловато будет)

7. Возможность как можно чаще быть на связи (ICQ/Skype)

8. Сообразительность, желание работать и учиться новому

9. Оплата желательно на банковскую карту по Украине (но не обязательно)

Будут даваться задачи, обговариваться стоимость каждой задачи. Оплата будет происходить после выполнения одной или нескольких задач по договоренности.

Для выполнения каждой задачи нужно будет выполнить, например, следующие действия:

- Нарисовать форму с десятком контролов (форма с контролами, все названия будут указаны в документации)

- Инициализировать пару контролов тестовыми данными (какие контролы – будет указано в документации)

- Сделать валидацию около 5ти котролов (какую – будет указано в документации)

- Создать пару методов, вызываемых после нажатия кнопок формы. Методы будут просто выводить на экран передаваемые им параметры

В предложении высылайте пожалуйста следующее:

- информацию о себе, насколько вы отвечаете требованиям

- сколько часов в неделю сможете уделять проекту

- сколько часов понадобится на выполнение вышеуказанной задачи

- во сколько оцениваете выполнение этой задачи

Пишите:

Icq: 310396070

Email: [email protected]

17 лет назад
vlad25
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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