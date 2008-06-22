Клиент карточной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки276 просмотров

Графический клиент карточной игры 21 для двух и более игроков с банком и ставками.

схема работы.

пользователи с помощью клиентов присоединяется к активной партии на сервере. вся логика игры выполняется на сервере, который высылает клиентским приложениям информацию об изменении ситуации на столе, приложение отрисовывает статус игры для каждого пользователя. когда пользователю приходит ход, клиентское приложение предостовляет выбор игроку. когда пользователь подтвердил свой ход, клиентское приложение посылает его выбор на сервер. сервер присылает изменение статуса игры всем пользователям и передает ход следующему игроку.

клиентское приложение продолжает работать пока пользователь не решает выйти из активной игры или закончится партия.

используемые технологии:

- client: Action Script 3, Flex

- server: Python, Comet

Python
17 лет назад
zmarko
Zelany Marko 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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