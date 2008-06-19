Подключить весы к компьютеру

Здесь серьезные есть, кто может взяться и сделать (не просто пообещать и пропасть)?

Нужна программка для весов CAS LP Ver 1.6 (порт ЛПТ).

Основное - в реальном масштабе времени считывать взвешивания в файл. Возможность попутно редактировать информацию. Конвертация в Эксель 2003.

Дополнительно - запись днных о продукции в весы.

Есть сайт с готовой программой (которая не устраивает, так как оффлайновая) и с ДЛЛ, через которую можно работать с весами.

Файл с подробностями прилагается.

Все обсуждения и уточнения по аське (лучше) или по емєйлу (хуже).