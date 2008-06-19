В кратце раскажу что должна выполнять программа. Человек вводит ключевые слова, программа автоматически генерирует ему комплекты уникальных названий, описаний кратких описаний к сайтам. Более подробно в icq 5536412
Разработка решения для подсчета трафика
Требуется разработать GUI - приложение, которое бы подсчитывало трафик по определенным правилам.
ОС: Linux
Язык разработки: Python (в крайнейм случае - обсуждаемо, но не вижу альтернативы)
GUI: GTK или FLTK или на ваш выбор (обсуждаем). Возможно, SDL. Qt неприемлем из-за лицензии
Функции:
Измерение трафика:
1) Запустить tshark
2) Скачать файл с заданного URL по заданному протоколу (TCP (FTP), UDP (T-FTP))
3) Остановить tshark
4) Сохранить лог
5) Повторить последовательность заданное количество раз
6) Посчитать отчет по логам tshark по заданным правилам (трафик с учетом заголовков/без учета заголовков)
7) Сохранить результат в отдельный каталог, в CSV формате
8) Отобразить показатели в GUI
GUI
1) Полноэкранный режим (окно развернутое на весь экран)
2) Рассчет на использование тачскрина (крупные контролы)
3) Редактирование настроек (подробности будут)
4) Отображение прогресса теста
5) Выбор и запуск тестов
6) Выбор используемых сетевых интерфейсов (PPP, WLAN, Ethernet, etc)
Общие требования
1) Аккуратность исполнения
2) Грамотная архитектура
3) Расширяемость
4) Надежность (ПО отчуждаемо, сопровождение затруднено)
Требования к исполнителям
1) Наличие опыта в требуемой теме - если вы незнакомы с Python, Linux, GUI-тулкитами или с сетевыми протоколами - это неудачный случай, что бы их изучать - сроки критичны, заказчик хорошо разбирается в вопросе.
2) Возможность очень оперативно выполнить данную задачу
Порядок работы
1) Исполнитель уточняет требования
2) Исполнитель предоставляет описание дизайна приложения, в свободной форме, но из которого понятно, как задача будет решаться
3) Мы проводим совместное ревью предложенного решения
4) Мы определяем этапы и контрольные точки
5) Оплата поэтапная
Предпочтение отдается предложениям, которые будут содержать хотя бы краткое изложение дизайна и способы достижения надежности и расширяемости. Так же, большим плюсом будет наличие у вас вИдение более правильного способа измерения трафика.
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