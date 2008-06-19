Разработка решения для подсчета трафика

Требуется разработать GUI - приложение, которое бы подсчитывало трафик по определенным правилам.

ОС: Linux

Язык разработки: Python (в крайнейм случае - обсуждаемо, но не вижу альтернативы)

GUI: GTK или FLTK или на ваш выбор (обсуждаем). Возможно, SDL. Qt неприемлем из-за лицензии

Функции:

Измерение трафика:

1) Запустить tshark

2) Скачать файл с заданного URL по заданному протоколу (TCP (FTP), UDP (T-FTP))

3) Остановить tshark

4) Сохранить лог

5) Повторить последовательность заданное количество раз

6) Посчитать отчет по логам tshark по заданным правилам (трафик с учетом заголовков/без учета заголовков)

7) Сохранить результат в отдельный каталог, в CSV формате

8) Отобразить показатели в GUI

GUI

1) Полноэкранный режим (окно развернутое на весь экран)

2) Рассчет на использование тачскрина (крупные контролы)

3) Редактирование настроек (подробности будут)

4) Отображение прогресса теста

5) Выбор и запуск тестов

6) Выбор используемых сетевых интерфейсов (PPP, WLAN, Ethernet, etc)

Общие требования

1) Аккуратность исполнения

2) Грамотная архитектура

3) Расширяемость

4) Надежность (ПО отчуждаемо, сопровождение затруднено)

Требования к исполнителям

1) Наличие опыта в требуемой теме - если вы незнакомы с Python, Linux, GUI-тулкитами или с сетевыми протоколами - это неудачный случай, что бы их изучать - сроки критичны, заказчик хорошо разбирается в вопросе.

2) Возможность очень оперативно выполнить данную задачу

Порядок работы

1) Исполнитель уточняет требования

2) Исполнитель предоставляет описание дизайна приложения, в свободной форме, но из которого понятно, как задача будет решаться

3) Мы проводим совместное ревью предложенного решения

4) Мы определяем этапы и контрольные точки

5) Оплата поэтапная

Предпочтение отдается предложениям, которые будут содержать хотя бы краткое изложение дизайна и способы достижения надежности и расширяемости. Так же, большим плюсом будет наличие у вас вИдение более правильного способа измерения трафика.