Изменить программу ZIP

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки300 просмотров

Нужно дописать известную программу ZIP - архиватор, работы не очень много.

В ICQ обсудим всё поподробнее.

Пишите ICQ: 438-237-333.

17 лет назад
lgregory
Майкл 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подключить весы к компьютеру

    $100

    Здесь серьезные есть, кто может взяться и сделать (не просто пообещать и пропасть)? Нужна программка для весов CAS LP Ver 1.6 (порт ЛПТ). Основное - в реальном масштабе времени считывать взвешивания в файл. ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно доработать маленькую программку на дельфи

    $10

    Имеется маленькая система тестирования написанная на Делфи 7 нужно на форме просмотра результатов тестирования в статусе преподавателя сделать кнопку просмотра/редактирования РЕЗЮМЕ студента. Т.е. выделет преподаватель студента в Гриде и нажимает ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка ПО

    $1500

    Необходимо разработать ПО для стойки терминала. - работа со сканером штрих-кодов - работа с БД Oracle, FireBird - мудьтимедиа и пр. Уважаемы программисты! Собираем Ваши заявки на участие ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Полиморфный криптор exe файлов

    $300

    Требуется криптор exe файлов, обязательно с хорошим полиморфным движком, exe файл который нужно будет криптовать не стандартный exe (нет секции импорта, зашифрован другим криптором и т.д) в результате нужен человек который хорошо разбирается в этой ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • С# программа на основе компонента

    Надо сделать С# программу на основе компонента. Программа загружает данные, дает компоненту, посылает результаты. Вам надо понять Developers API и правильно настроить компонент. Там ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Mpassive. Double Stop.

    Доброго времени суток. Требуется команда для разроботки интересного проекта. Ключевая цель проекта: определение зоны видимости объектов с дороги, и нанесение этих зон видимости на электронной карте. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка решения для подсчета трафика

    Требуется разработать GUI - приложение, которое бы подсчитывало трафик по определенным правилам. ОС: Linux Язык разработки: Python (в крайнейм случае - обсуждаемо, но не вижу альтернативы) GUI: GTK или ...

    LinuxPython
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматич. добавление объявлений в Яндекс Директ

    Требуется создание программы для автоматического добавления объявлений и ключевых сдов в Яндекс-Директ. Все технические требования Яндекс Директа по объявлениям и ключевым словам должны быть учтены. Реализация должна быть на Delphi (версия Delphi значения ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Консольный мультипоточный загрузчик WEB страниц

    Так как толково мультипоточность реализовать на PHP не получается, приходится выносить это во внешнее консольное предложение. Настройки приложения (хранятся в текстовом файле в удобочитаемом формате): 1. прокси 2. переходить ли по редиректам (follow ...

    PHP
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад