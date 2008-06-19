С# программа на основе компонента

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок402 просмотра

Надо сделать С# программу на основе компонента.

Программа загружает данные, дает компоненту, посылает результаты.

Вам надо понять Developers API и правильно настроить компонент.

Там есть примеры так что разобраться не так сложно.

Задание на английском.

Только опытные программисты пожалуйста.

Перевод сделаю через Paypal или Money Gram.

17 лет назад
alexlavr
Alex Lavr 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ex3mer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

ex3mer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
17 лет назад

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