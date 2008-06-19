С# программа на основе компонента

Надо сделать С# программу на основе компонента.

Программа загружает данные, дает компоненту, посылает результаты.

Вам надо понять Developers API и правильно настроить компонент.

Там есть примеры так что разобраться не так сложно.

Задание на английском.

Только опытные программисты пожалуйста.

Перевод сделаю через Paypal или Money Gram.