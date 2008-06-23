Нужно доработать маленькую программку на дельфи

Имеется маленькая система тестирования написанная на Делфи 7

нужно на форме просмотра результатов тестирования в статусе преподавателя

сделать кнопку просмотра/редактирования РЕЗЮМЕ студента.

Т.е. выделет преподаватель студента в Гриде и нажимает на кнопку "Резуме"

Ему открывается Вордовский файл, где написано ФИО выделенного студента

И тут преподаватель может редактировать и добавлять данные о студенте с дальнейшим

пересохранением этого резюме для студента.

файлы для закачки тут

http://www.sendspace.com/file/pcnemm

пароль к БД и администратору "test"

первоначальный пароль для преподавателя задается статусом "администратор"

срок СЕГОДНЯ вечером

ICQ: 380945346