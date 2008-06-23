Нужно доработать маленькую программку на дельфи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки233 просмотра

Имеется маленькая система тестирования написанная на Делфи 7

нужно на форме просмотра результатов тестирования в статусе преподавателя

сделать кнопку просмотра/редактирования РЕЗЮМЕ студента.

Т.е. выделет преподаватель студента в Гриде и нажимает на кнопку "Резуме"

Ему открывается Вордовский файл, где написано ФИО выделенного студента

И тут преподаватель может редактировать и добавлять данные о студенте с дальнейшим

пересохранением этого резюме для студента.

файлы для закачки тут

http://www.sendspace.com/file/pcnemm

пароль к БД и администратору "test"

первоначальный пароль для преподавателя задается статусом "администратор"

срок СЕГОДНЯ вечером

ICQ: 380945346

Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vacho
Гость 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик порядочный, пунктуальный, требовательный. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vacho
Гость 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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