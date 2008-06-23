В кратце раскажу что должна выполнять программа. Человек вводит ключевые слова, программа автоматически генерирует ему комплекты уникальных названий, описаний кратких описаний к сайтам. Более подробно в icq 5536412
Нужно доработать маленькую программку на дельфи
Имеется маленькая система тестирования написанная на Делфи 7
нужно на форме просмотра результатов тестирования в статусе преподавателя
сделать кнопку просмотра/редактирования РЕЗЮМЕ студента.
Т.е. выделет преподаватель студента в Гриде и нажимает на кнопку "Резуме"
Ему открывается Вордовский файл, где написано ФИО выделенного студента
И тут преподаватель может редактировать и добавлять данные о студенте с дальнейшим
пересохранением этого резюме для студента.
файлы для закачки тут
http://www.sendspace.com/file/pcnemm
пароль к БД и администратору "test"
первоначальный пароль для преподавателя задается статусом "администратор"
срок СЕГОДНЯ вечером
ICQ: 380945346
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Здесь серьезные есть, кто может взяться и сделать (не просто пообещать и пропасть)? Нужна программка для весов CAS LP Ver 1.6 (порт ЛПТ). Основное - в реальном масштабе времени считывать взвешивания в файл. ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Необходимо разработать ПО для стойки терминала. - работа со сканером штрих-кодов - работа с БД Oracle, FireBird - мудьтимедиа и пр. Уважаемы программисты! Собираем Ваши заявки на участие ...Прикладное ПО2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
- $300
Требуется криптор exe файлов, обязательно с хорошим полиморфным движком, exe файл который нужно будет криптовать не стандартный exe (нет секции импорта, зашифрован другим криптором и т.д) в результате нужен человек который хорошо разбирается в этой ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо сделать С# программу на основе компонента. Программа загружает данные, дает компоненту, посылает результаты. Вам надо понять Developers API и правильно настроить компонент. Там ...Закрыт17 лет назад
Доброго времени суток. Требуется команда для разроботки интересного проекта. Ключевая цель проекта: определение зоны видимости объектов с дороги, и нанесение этих зон видимости на электронной карте. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать GUI - приложение, которое бы подсчитывало трафик по определенным правилам. ОС: Linux Язык разработки: Python (в крайнейм случае - обсуждаемо, но не вижу альтернативы) GUI: GTK или ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется создание программы для автоматического добавления объявлений и ключевых сдов в Яндекс-Директ. Все технические требования Яндекс Директа по объявлениям и ключевым словам должны быть учтены. Реализация должна быть на Delphi (версия Delphi значения ...Закрыт17 лет назад
Так как толково мультипоточность реализовать на PHP не получается, приходится выносить это во внешнее консольное предложение. Настройки приложения (хранятся в текстовом файле в удобочитаемом формате): 1. прокси 2. переходить ли по редиректам (follow ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно написать 8-10 страниц дипломной работы. Задание прикреплено. Нужно описать примерно..Завершен17 лет назад