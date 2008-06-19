Полиморфный криптор exe файлов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок990 просмотров

Требуется криптор exe файлов, обязательно с хорошим полиморфным движком, exe файл который нужно будет криптовать не стандартный exe (нет секции импорта, зашифрован другим криптором и т.д) в результате нужен человек который хорошо разбирается в этой тематике, паблик/полупаблик крипторы не подходят, писать нужно с нуля, более подробно опишу при общении, криптор нужен срочно, сроки ограничены, кто чувствует в себе силы пишите в ПМ

17 лет назад
Dmiriytkarimov
Dmitriy 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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