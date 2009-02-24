Сделать сборку ffmpeg для win32

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Завершен6 заявок468 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами

--enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl

На выходе, помимо самой сборки, мне необходимы все исходники (ffmpeg, xvid, h264 итд которые вы использовали) и файл который можно запутсить из под msys, чтобы получить полную сборку ffmpeg со всеми этими параметрами. Сделано это для того чтоб можно было загрузив последние версии этих библиотек запуском одного файла получить новую сборку.

Да, еще просьба - если имеете опыт/знание о подключении wmv3 кодировщика, то в тексте предложения укажите пожалуйста дополнительно стоимость выполнения этой работы.

Интерисуют цены и сроки.

С уважением

Дмитрий

16 лет назад
hot_dok
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

radrik
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задача сформулирована коротко и ясно. Оперативно отвечал на возникающие вопросы. Деньги перевёл вовремя, как договаривались. Приятно было работать.

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radrik
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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