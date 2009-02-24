Необходимо создать приложение под Windows в среде программирования Delphi. Программа должна использовать MySql базу данных. Подробности при переписке.
Сделать сборку ffmpeg для win32
Здравствуйте,
Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами
--enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl
На выходе, помимо самой сборки, мне необходимы все исходники (ffmpeg, xvid, h264 итд которые вы использовали) и файл который можно запутсить из под msys, чтобы получить полную сборку ffmpeg со всеми этими параметрами. Сделано это для того чтоб можно было загрузив последние версии этих библиотек запуском одного файла получить новую сборку.
Да, еще просьба - если имеете опыт/знание о подключении wmv3 кодировщика, то в тексте предложения укажите пожалуйста дополнительно стоимость выполнения этой работы.
Интерисуют цены и сроки.
С уважением
Дмитрий
Выбранный исполнитель
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