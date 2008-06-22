Программа "Склад" на ДЕЛФИ+АКСЕС

Нужна уже сделанная ВАМИ программа "Склад"

Т.е. обычная прога по приходу-расходу товара и выписки накладной (номер накладной, число, ФИО предпринимателя, итоговая сумма к выплате)

Язык программирвания - Делфи

СУБД - Аксес

Ничего сложного в проге не нужно. Можно на "тройку"

шлите ваши работы (ехе) мне на почту [email protected]