Программа "Склад" на ДЕЛФИ+АКСЕС

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок379 просмотров

Нужна уже сделанная ВАМИ программа "Склад"

Т.е. обычная прога по приходу-расходу товара и выписки накладной (номер накладной, число, ФИО предпринимателя, итоговая сумма к выплате)

Язык программирвания - Делфи

СУБД - Аксес

Ничего сложного в проге не нужно. Можно на "тройку"

шлите ваши работы (ехе) мне на почту [email protected]

Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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