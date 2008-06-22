Здесь серьезные есть, кто может взяться и сделать (не просто пообещать и пропасть)? Нужна программка для весов CAS LP Ver 1.6 (порт ЛПТ). Основное - в реальном масштабе времени считывать взвешивания в файл. ...
Программа "Склад" на ДЕЛФИ+АКСЕС
Нужна уже сделанная ВАМИ программа "Склад"
Т.е. обычная прога по приходу-расходу товара и выписки накладной (номер накладной, число, ФИО предпринимателя, итоговая сумма к выплате)
Язык программирвания - Делфи
СУБД - Аксес
Ничего сложного в проге не нужно. Можно на "тройку"
шлите ваши работы (ехе) мне на почту [email protected]
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