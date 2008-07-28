Создание Windows-приложения

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен31 заявка701 просмотр

Необходимо создать приложение под Windows в среде программирования Delphi. Программа должна использовать MySql базу данных. Подробности при переписке.

DelphiMySQL
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comhelp
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Polev 
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Быстро и качественно выполнил проект! Давал ценные рекомендации и выполнил сверх ТЗ не попросив доплаты. Планирую дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!
Приятно сотрудничать. Оплатил всё в срок.
inga_1977
Inga 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$250

Заявки фрилансеров

6oo9
Polev 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
22 отзыва
17 лет назад
inga_1977
Inga 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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