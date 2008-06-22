Нужна консультация

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Закрыт2 заявки301 просмотр

По поводу... отправка ммс сообщений с компьютера посредством gsm-модема, подключенного к компьютеру.

17 лет назад
alexpaul1934
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

smalcom
35 лет
21 год в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

smalcom
35 лет
21 год в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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