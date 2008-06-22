Проблема цвета субтитров sub+idx

При муксе в контейнер mp4 при помощи mp4box графических субтитров (sub+idx), вырезанных из DVD их цвет становится отличным от того, что был при при просмотре DVD с этими субтитрами на компьютере. Как я понимаю, это происходит из-за преобразования RGB в YUV и обратно.

Требуется разобраться, каким образом изменить палитру в файле idx, чтобы цвет субтитров остался прежним. Способ должен быть универсальным и подходить для разных файлов субтитров.

Пробовал менять исходя из того принципа, что на компьютере цвета идут в последовательности RRGGBB, а в DVD железе BBRRGG. Не помогает. Всё время получается непредсказуемый цвет. Custom colors воспринимается похоже только в случае отключения палитры, при этом итог тот же - абсолютно непредсказуемый цвет. И непонятно, что означают те 4 цвета, что указываются как custom colors в idx файле.