Проблема цвета субтитров sub+idx

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Закрыт1 заявка208 просмотров

При муксе в контейнер mp4 при помощи mp4box графических субтитров (sub+idx), вырезанных из DVD их цвет становится отличным от того, что был при при просмотре DVD с этими субтитрами на компьютере. Как я понимаю, это происходит из-за преобразования RGB в YUV и обратно.

Требуется разобраться, каким образом изменить палитру в файле idx, чтобы цвет субтитров остался прежним. Способ должен быть универсальным и подходить для разных файлов субтитров.

Пробовал менять исходя из того принципа, что на компьютере цвета идут в последовательности RRGGBB, а в DVD железе BBRRGG. Не помогает. Всё время получается непредсказуемый цвет. Custom colors воспринимается похоже только в случае отключения палитры, при этом итог тот же - абсолютно непредсказуемый цвет. И непонятно, что означают те 4 цвета, что указываются как custom colors в idx файле.

17 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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