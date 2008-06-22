Здравствуйте, Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами --enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl ...
Проблема цвета субтитров sub+idx
При муксе в контейнер mp4 при помощи mp4box графических субтитров (sub+idx), вырезанных из DVD их цвет становится отличным от того, что был при при просмотре DVD с этими субтитрами на компьютере. Как я понимаю, это происходит из-за преобразования RGB в YUV и обратно.
Требуется разобраться, каким образом изменить палитру в файле idx, чтобы цвет субтитров остался прежним. Способ должен быть универсальным и подходить для разных файлов субтитров.
Пробовал менять исходя из того принципа, что на компьютере цвета идут в последовательности RRGGBB, а в DVD железе BBRRGG. Не помогает. Всё время получается непредсказуемый цвет. Custom colors воспринимается похоже только в случае отключения палитры, при этом итог тот же - абсолютно непредсказуемый цвет. И непонятно, что означают те 4 цвета, что указываются как custom colors в idx файле.
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