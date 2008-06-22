Плагин под Оперу и ФайерФокс

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Закрыт2 заявки210 просмотров

Требуется написать плагин для Оперы и ФайерФокса.

Реализация в виде dll файла, который подключается к браузеру через regsvr32.

Краткое описание:

Плагин представляет из себя рекламный модуль, определенный html код дописывается внутрь каждой страницы просматриваемой пользователем.

Требуется именно реализация на более низком уровне, чем виджеты в Опере, или Java расширения в FF.

Подробности в ICQ.

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HTMLJava
17 лет назад
good-search
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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