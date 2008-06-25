Алфавитный указатель для Indesign

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки336 просмотров

Необходимо разработать программу/скрипт для формирования алфавитного указателя в Indesign. Источник слов - любой удобный (база таблица, текстовый файл, etc...). Текст смешанный (английский, русский).

Детали:

1. В конечном виде названия разделов (буквы) и сам перечень слов отображаются разными задаваемыми стилями.

2. Возле каждого из слов в списке после табуляции идет через запятую перечень страниц, на которых встречается это слово.

3. При поиске должен обрабатваться текст только заданных стилей (их может быть несколько).

17 лет назад
RettPop
49 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать сборку ffmpeg для win32

    Здравствуйте, Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами --enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка Тулбара

    Надо доработать тулбар для Что сейчас сделано: – Для ие практически все готово, есть считка с XML прокрутка сообщений(То есть сообщения едут по тулбару справа налево) – Для firefox есть ...

    Прикладное ПО3 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет/Интранет коммьюникатор

    Проект представляет собой "не еще один мессенджер". Основан на технологии .Net (3.5, WinForms). Код написан на 60-70%. Если понравится прикрепленная картинка, пишите, вышлю ссылку на видео. ВНИМАНИЕ: оплата акциями будущего ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматизация контрольно-кассовых машин

    $300

    Нужно разработать систему комплексной автоматизации для сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин (почти как тут http://www.servicekkm.ru/Programs.aspx) ТЗ во вложении Язык программирования: Делфи или Си ...

    Delphi
    Прикладное ПО23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа для скачки mp3

    $1500

    Что уже есть: - на сервере лежат mp3 файлы; - на другом сервере есть база исполнители-альбомы-песни; - есть скрипты(php) которые работают с базой и отдают запросы к программе(которую и надо написать); ...

    DelphiPHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выполнение части проекта C#, WinForms

    Есть проект по автоматизации складского учета. Нужен человек, который будет работать с уровнем интерфейса этого проекта Необходимы знания и опыт в следующем 1. .NET 2.0, WinForms 2. Понимание ООП (нужно ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин под Оперу и ФайерФокс

    Требуется написать плагин для Оперы и ФайерФокса. Реализация в виде dll файла, который подключается к браузеру через regsvr32. Краткое описание: Плагин представляет из себя рекламный модуль, определенный html код дописывается ...

    HTMLJava
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проблема цвета субтитров sub+idx

    При муксе в контейнер mp4 при помощи mp4box графических субтитров (sub+idx), вырезанных из DVD их цвет становится отличным от того, что был при при просмотре DVD с этими субтитрами на компьютере. Как я понимаю, это ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад