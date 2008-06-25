Алфавитный указатель для Indesign

Необходимо разработать программу/скрипт для формирования алфавитного указателя в Indesign. Источник слов - любой удобный (база таблица, текстовый файл, etc...). Текст смешанный (английский, русский).

Детали:

1. В конечном виде названия разделов (буквы) и сам перечень слов отображаются разными задаваемыми стилями.

2. Возле каждого из слов в списке после табуляции идет через запятую перечень страниц, на которых встречается это слово.

3. При поиске должен обрабатваться текст только заданных стилей (их может быть несколько).