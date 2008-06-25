Здравствуйте, Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами --enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl ...
Доработка Тулбара
Надо доработать тулбар для
Что сейчас сделано:
– Для ие практически все готово, есть считка с XML прокрутка сообщений(То есть сообщения едут по тулбару справа налево)
– Для firefox есть считываение с XML но нет прокрутки новостей.
Общие доработки:
– Чтобы русский язык при считке с XML показывался нормально
– При появлении новых сообщений подавать звуковой сигнал, + снизу из трея чтобы выезжало сообщения(Такой точно можно для Firefox пример: bar.yandex.ru)
– BBCODE поддерживался(А именно ссылка, цвет, болд)
– Установка домашней страницы при установке была
– По умолчанию этот тулбар активировался.
– Натянуть на шаблон.
В аттаче Дизайн который надо натянуть, и что есть сейчас(исходники дам при выборе исполнителя)! Обязательно опыт разработки
ICQ 997544
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