Доработка Тулбара

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Закрыт4 заявки530 просмотров

Надо доработать тулбар для

Что сейчас сделано:

– Для ие практически все готово, есть считка с XML прокрутка сообщений(То есть сообщения едут по тулбару справа налево)

– Для firefox есть считываение с XML но нет прокрутки новостей.

Общие доработки:

– Чтобы русский язык при считке с XML показывался нормально

– При появлении новых сообщений подавать звуковой сигнал, + снизу из трея чтобы выезжало сообщения(Такой точно можно для Firefox пример: bar.yandex.ru)

– BBCODE поддерживался(А именно ссылка, цвет, болд)

– Установка домашней страницы при установке была

– По умолчанию этот тулбар активировался.

– Натянуть на шаблон.

В аттаче Дизайн который надо натянуть, и что есть сейчас(исходники дам при выборе исполнителя)! Обязательно опыт разработки

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