Интернет/Интранет коммьюникатор

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок415 просмотров

Проект представляет собой "не еще один мессенджер". Основан на технологии .Net (3.5, WinForms). Код написан на 60-70%.

Если понравится прикрепленная картинка, пишите, вышлю ссылку на видео.

ВНИМАНИЕ: оплата акциями будущего предприятия.

Требуются:

– Программисты C++, C#

– Дизайнеры иконок и картинок к окнам

– Веб-программисты и дизайнеры

– А также другие заинтересованные лица, которые могли бы вложить в проект деньги.

17 лет назад
timurharleev
Харлеев 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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