Здравствуйте, Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами --enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl ...
Программа для скачки mp3
Что уже есть:
- на сервере лежат mp3 файлы;
- на другом сервере есть база исполнители-альбомы-песни;
- есть скрипты(php) которые работают с базой и отдают запросы к программе(которую и надо написать);
- разработан интерфейс программы;
что надо сделать:
- надо написать локальный клиент (ехе: delphi или С++) для стягивания mp3 файлов с сервака, причем юзер может может скачивать песни альбомами (получая xml с сервера с базой);
естественно, это не полный список того что надо будет написать. есть еще много более мелких вещей.
срок разработки: один месяц.
ВАЖНО: только Санкт-Петербург. надо будет периодически встречаться. хорошо, если вы сможете подъезжать к нам в офис.
пожалуйста, оставляйте свои контакты здесь. я сам свяжусь с вами по icq или телефону.
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