Программа для скачки mp3

Что уже есть:

- на сервере лежат mp3 файлы;

- на другом сервере есть база исполнители-альбомы-песни;

- есть скрипты(php) которые работают с базой и отдают запросы к программе(которую и надо написать);

- разработан интерфейс программы;

что надо сделать:

- надо написать локальный клиент (ехе: delphi или С++) для стягивания mp3 файлов с сервака, причем юзер может может скачивать песни альбомами (получая xml с сервера с базой);

естественно, это не полный список того что надо будет написать. есть еще много более мелких вещей.

срок разработки: один месяц.

ВАЖНО: только Санкт-Петербург. надо будет периодически встречаться. хорошо, если вы сможете подъезжать к нам в офис.

пожалуйста, оставляйте свои контакты здесь. я сам свяжусь с вами по icq или телефону.