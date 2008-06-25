Программа для скачки mp3

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок501 просмотр

Что уже есть:

- на сервере лежат mp3 файлы;

- на другом сервере есть база исполнители-альбомы-песни;

- есть скрипты(php) которые работают с базой и отдают запросы к программе(которую и надо написать);

- разработан интерфейс программы;

что надо сделать:

- надо написать локальный клиент (ехе: delphi или С++) для стягивания mp3 файлов с сервака, причем юзер может может скачивать песни альбомами (получая xml с сервера с базой);

естественно, это не полный список того что надо будет написать. есть еще много более мелких вещей.

срок разработки: один месяц.

ВАЖНО: только Санкт-Петербург. надо будет периодически встречаться. хорошо, если вы сможете подъезжать к нам в офис.

пожалуйста, оставляйте свои контакты здесь. я сам свяжусь с вами по icq или телефону.

DelphiPHP
17 лет назад
lkzflck
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MisterT
Михаил 
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$1500

Заявки фрилансеров

MisterT
Михаил 
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
17 лет назад

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