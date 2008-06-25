Здравствуйте, Необходимо сделать сборку ffmpeg под windows со следующими параметрами --enable-memalign-hack --enable-avisynth --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libgsm --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-liba52 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-pthreads --enable-libamr-nb --enable-swscale --enable-vhook --enable-shared --disable-static --enable-gpl ...
Автоматизация контрольно-кассовых машин
Нужно разработать систему комплексной автоматизации для сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовых машин (почти как тут http://www.servicekkm.ru/Programs.aspx)
ТЗ во вложении
Язык программирования: Делфи или Си
Срок: 1 месяц
СУБД: Аксес или альтернативная
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