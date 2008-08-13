C#, WebServices, WSE 3.0

День добрый

Нужен солюшн в Visual Studio 2005, который содержит 2 проекта:

1. Приложение с одной формой

2. Веб-сервис

Солюшн должен запускаться под студией и работать следующим образом

1. Появляется форма, в которой вводится имя и пароль

2. По нажатию кнопки «Войти» - обращение к веб-сервису (используется WSE 3.0 для передачи имени и пароля)

3. На стороне веб-сервиса с помощью WSE идет обращение к базе с проверкой имени и пароля

4. Если проверка пройдена успешно, веб-сервис возвращает приветствие, если нет – соответствующее исключение

5. На форме отображается или приветствие или сообщение о неверных имени/пароле

В базе нужно создать только одну таблицу с именем и паролем. База на MS SQL

В предложении высылайте пожалуйста:

- краткую информацию о себе

- срок выполнения

- стоимость

- способ оплаты (желательно на банковскую карту по Украине)

По любым вопросам:

Email: [email protected]

Icq: 310396070