Надо доработать тулбар для Что сейчас сделано: – Для ие практически все готово, есть считка с XML прокрутка сообщений(То есть сообщения едут по тулбару справа налево) – Для firefox есть ...
C#, WebServices, WSE 3.0
День добрый
Нужен солюшн в Visual Studio 2005, который содержит 2 проекта:
1. Приложение с одной формой
2. Веб-сервис
Солюшн должен запускаться под студией и работать следующим образом
1. Появляется форма, в которой вводится имя и пароль
2. По нажатию кнопки «Войти» - обращение к веб-сервису (используется WSE 3.0 для передачи имени и пароля)
3. На стороне веб-сервиса с помощью WSE идет обращение к базе с проверкой имени и пароля
4. Если проверка пройдена успешно, веб-сервис возвращает приветствие, если нет – соответствующее исключение
5. На форме отображается или приветствие или сообщение о неверных имени/пароле
В базе нужно создать только одну таблицу с именем и паролем. База на MS SQL
В предложении высылайте пожалуйста:
- краткую информацию о себе
- срок выполнения
- стоимость
- способ оплаты (желательно на банковскую карту по Украине)
По любым вопросам:
Email: [email protected]
Icq: 310396070
Выбранный исполнитель
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