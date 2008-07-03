Turbo Pascal - графика.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен18 заявок432 просмотра

Добрый день. Нужно реализовать на турбо паскале следующюю задачу.

Есть фигура, ее стороны при старте программы рандомно заолняются цветами.

Есть вторая фигура, тоже с рандомно-цветными сторонами. Вторая фигура должна пройти сквозь первую.(См. картинку).

Пишите цену и сроки.

17 лет назад
ni-ks
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xxor
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-2)
17 лет назад
$25
1 день
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Заявки фрилансеров

xxor
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-2)
17 лет назад

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