С++ задача

Добрый день. Нужно реализовать на турбо паскале следующюю задачу. Есть фигура, ее стороны при старте программы рандомно заолняются цветами. Есть вторая фигура, тоже с рандомно-цветными сторонами. Вторая фигура должна пройти сквозь ...