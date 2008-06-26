Проект представляет собой "не еще один мессенджер". Основан на технологии .Net (3.5, WinForms). Код написан на 60-70%. Если понравится прикрепленная картинка, пишите, вышлю ссылку на видео. ВНИМАНИЕ: оплата акциями будущего ...
Выполнить проект на 1С
Необходимо авполнить проект на 1С Бухгалтерия Версия 7.7.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ местонахождение в Москве
Заявки фрилансеров
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