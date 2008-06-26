Консультация по VBA.Excel в Москве

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Есть несколько вопросов, в частности объектно-ориентированная модель, массивы и еще немного.

Есть конкретный пример задачи.

Есть необходимость встретиться на выходных в Москве и обсудить.

17 лет назад
rashidovich
Олег 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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