Написать прогу на delphi 7

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Закрыт13 заявок527 просмотров

Нужно написать прогу на Delphi 7 которая будет работать с MSSQL 2000 (БД будет браться у hoster.ru) Своего сервака не будет.

А принцип работы проги смотрите на http://businesslux.ru/about.html

Нужно сделать точно такуюже.

Саму прогу не качайте с того сайта, там троян какойто.

Delphi
17 лет назад
webgreck
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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