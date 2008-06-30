Нужно написать прогу на Delphi 7 которая будет работать с MSSQL 2000 (БД будет браться у hoster.ru) Своего сервака не будет.

А принцип работы проги смотрите на http://businesslux.ru/about.html

Нужно сделать точно такуюже.

Саму прогу не качайте с того сайта, там троян какойто.