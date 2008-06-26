Имеется массив или справочник(таблица) с магазинами и инкасаторами. структура данных: магазины: mID Описание 1 маг 1 2 маг 2 ...
VOIP Flash dialer
Необходимо:
Web-FLASH dialer для звонков с веб-страницы без скачивания каких-либо программ (пример :www.flashphone.ru)
Также VOIP-диалер для компьютера (*. ехе версия).
Функционал должен соответствовать Skype и Vonage.
Sip call place
Sip call receive
Codecs suport:
G723
G729
GSM
G711
Chat
Offline chat
File transfer
Video call
Contact presence online
Hold
Redial
Auto redial
Conference
Mute
Transfer
2 or more lines
Handsfree on/off
Clear button
Full DTMF support
Call log
IM support (ICQ, Skype,MSN, Yahoo,Gtalk with option to load all the contacts
to one list or separate for every IM by user choise)
Multi language
Ring melody change
Recording
Tone/vibrate on chat messages
Open link from chat in the default browser
Bluetooth/IR support
Voicemail
SMS send-receive through server
Startup login on/off
Visibility modes
Adjust volume
Reconnect on/off
User search
Block unknown calls
Upgrade option
Missed calls log
Use with all open ports
$ usage log indication/balance left
Также интересен диалер для PDA.
Компании, участвующии в конкурсе обязаны предоставить:
Собственное портфолио с похожим проектом.
Документ о регистрации компании в стране пребывания.
Все возможные способы коммуникаций:email,Skype,телефон,icq
Детали будут обсуждаться после предварительных переговоров.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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