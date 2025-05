VOIP Flash dialer

Необходимо:

Web-FLASH dialer для звонков с веб-страницы без скачивания каких-либо программ (пример :www.flashphone.ru)

Также VOIP-диалер для компьютера (*. ехе версия).

Функционал должен соответствовать Skype и Vonage.

Sip call place

Sip call receive

Codecs suport:

G723

G729

GSM

G711

Chat

Offline chat

File transfer

Video call

Contact presence online

Hold

Redial

Auto redial

Conference

Mute

Transfer

2 or more lines

Handsfree on/off

Clear button

Full DTMF support

Call log

IM support (ICQ, Skype,MSN, Yahoo,Gtalk with option to load all the contacts

to one list or separate for every IM by user choise)

Multi language

Ring melody change

Recording

Tone/vibrate on chat messages

Open link from chat in the default browser

Bluetooth/IR support

Voicemail

SMS send-receive through server

Startup login on/off

Visibility modes

Adjust volume

Reconnect on/off

User search

Block unknown calls

Upgrade option

Missed calls log

Use with all open ports

$ usage log indication/balance left

Также интересен диалер для PDA.

Компании, участвующии в конкурсе обязаны предоставить:

Собственное портфолио с похожим проектом.

Документ о регистрации компании в стране пребывания.

Все возможные способы коммуникаций:email,Skype,телефон,icq

Детали будут обсуждаться после предварительных переговоров.

Спасибо