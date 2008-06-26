Инкасационное ядро

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Закрыт10 заявок375 просмотров

Имеется массив или справочник(таблица)

с магазинами и инкасаторами.

структура данных:

магазины:

mID Описание

1 маг 1

2 маг 2

3 маг 3

4 маг 4

5 маг 5

инкасаторы:

iID Описание

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

Причем колличество магазинов может менятся

имеется большое колличество инкасаторов

каждый инкасатор несколько раз в день просит дать ему магазин для инкасации

но инкасировать он может только один магазин

в остальные он должен просто зайти и подписать бумаги (1-инкасировать, 0- подписать)

получается

если инкасатор просит дать ему магазин.. ему дается Маг 1 и инкасировать=1

если он второй раз за сутки просит магазин то ему дается Маг 2 и инкасировать=0

далее

Маг 3 и инкасировать=0

Маг 4 и инкасировать=0

Маг 5 и инкасировать=0

на след день этот же инкасатор может получить любой магазин.. кроме того что инкасировал..

получается например так

Маг 1 и инкасировать=0 (0 потому что он инкасировал его вчера)

Маг 2 и инкасировать=1

Маг 3 и инкасировать=0

Маг 4 и инкасировать=0

Маг 5 и инкасировать=0

когда пройдут 5 дней... то цикл тогда инкасатор может повторить по новой

тоесть

Маг 1 и инкасировать=1

Маг 2 и инкасировать=0

Маг 3 и инкасировать=0

Маг 4 и инкасировать=0

Маг 5 и инкасировать=0

получается так инкасатор имеет свой айдишник iID

просит он задачу через process.php?action=getTask&iID=##

в пхп просто выводится номер магазина(mID) например mID=1 inc=1 (inc это показатель инкасировать или подписать0 или 1)

(если инкасатора не было в базе... то мы его добавляем и продолжаем дальше выдавать ему задачу)

говорит о том что инкасация прошла он так process.php?action=setTask&iID=##&mID=##&inc=1 (inc это показатель инкасации или подписи 0 или 1)

mID= магазин который ему давался до этого

П.С. дизайн не нужен (для ядра)

PHP
17 лет назад
Ivanoff
Иван 
55 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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