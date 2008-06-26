Есть дизайн программы в psd . Нужно его оформить в приложение , сделать так чтобы все менюшки в дизайне и кнопочки работали (5 различных окон ), программа ничего особого выполнять не ...
Инкасационное ядро
Имеется массив или справочник(таблица)
с магазинами и инкасаторами.
структура данных:
магазины:
mID Описание
1 маг 1
2 маг 2
3 маг 3
4 маг 4
5 маг 5
инкасаторы:
iID Описание
1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
Причем колличество магазинов может менятся
имеется большое колличество инкасаторов
каждый инкасатор несколько раз в день просит дать ему магазин для инкасации
но инкасировать он может только один магазин
в остальные он должен просто зайти и подписать бумаги (1-инкасировать, 0- подписать)
получается
если инкасатор просит дать ему магазин.. ему дается Маг 1 и инкасировать=1
если он второй раз за сутки просит магазин то ему дается Маг 2 и инкасировать=0
далее
Маг 3 и инкасировать=0
Маг 4 и инкасировать=0
Маг 5 и инкасировать=0
на след день этот же инкасатор может получить любой магазин.. кроме того что инкасировал..
получается например так
Маг 1 и инкасировать=0 (0 потому что он инкасировал его вчера)
Маг 2 и инкасировать=1
Маг 3 и инкасировать=0
Маг 4 и инкасировать=0
Маг 5 и инкасировать=0
когда пройдут 5 дней... то цикл тогда инкасатор может повторить по новой
тоесть
Маг 1 и инкасировать=1
Маг 2 и инкасировать=0
Маг 3 и инкасировать=0
Маг 4 и инкасировать=0
Маг 5 и инкасировать=0
получается так инкасатор имеет свой айдишник iID
просит он задачу через process.php?action=getTask&iID=##
в пхп просто выводится номер магазина(mID) например mID=1 inc=1 (inc это показатель инкасировать или подписать0 или 1)
(если инкасатора не было в базе... то мы его добавляем и продолжаем дальше выдавать ему задачу)
говорит о том что инкасация прошла он так process.php?action=setTask&iID=##&mID=##&inc=1 (inc это показатель инкасации или подписи 0 или 1)
mID= магазин который ему давался до этого
П.С. дизайн не нужен (для ядра)
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